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Зеленский: Следующая неделя станет для Украины исторической видео

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 23:07
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео)
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В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сказал, что следующая неделя  обещает стать "исторической", одной из самых важных за все 30 лет независимости.

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"Завтра начинается историческая неделя – неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза о статусе страны-кандидата для Украины", – сказал он.

Президент допустил, что именно на следующей неделе "следует ожидать от России усиления агрессии... И не только против Украины, но и против Европы".

"Продолжаются сверхжестокие бои на Донбассе. Российская армия применяет там больше артиллерии, больше наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие самые горячие точки держатся", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил "всех, чья сила сегодня – это наша победа завтра" – фронтовых медсестер и медиков, фермеров, которые не только обеспечили посевную компанию, но и удивили весь мир "тракторными войсками", и всех родителей Украины, которые воспитали своих детей просто хорошими, порядочными и смелыми людьми, которые защищают государство и делают все, чтобы помочь своим ближним пройти через военное время".

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Владимир Зеленский видеообращение
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