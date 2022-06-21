UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне убили в Харьковской области 15 мирных жителей, среди них 8-летний ребенок

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 21:02
Россияне убили в Харьковской области 15 мирных жителей, среди них 8-летний ребенок - Фото
Олег Синегубов (Скриншот из видеозаписи)

В результате сегодняшних обстрелов со стороны российских оккупантов населенных пунктов Харьковской области погибли 15 мирных жителей, 16 получили ранения. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"15 человек погибли. 16 – ранены. Таковы ужасающие последствия российских дневных обстрелов в Харьковской области", – написал он.

Вечером оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. По предварительным данным, шестеро погибших, четверо раненых.

В Харькове – пять человек погибли, 11 ранены.

В Харьковском районе погиб ребенок восьми лет, мать получила ранения. В Золочевской громаде – трое погибших.

"Это терроризм. Это преступления против человечности, которые должны быть наказаны!" – отметил Синегубов.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел Харьков харьковская область олег синегубов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 