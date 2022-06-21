Россияне убили в Харьковской области 15 мирных жителей, среди них 8-летний ребенок

В результате сегодняшних обстрелов со стороны российских оккупантов населенных пунктов Харьковской области погибли 15 мирных жителей, 16 получили ранения. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"15 человек погибли. 16 – ранены. Таковы ужасающие последствия российских дневных обстрелов в Харьковской области", – написал он.

Вечером оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. По предварительным данным, шестеро погибших, четверо раненых.

В Харькове – пять человек погибли, 11 ранены.

В Харьковском районе погиб ребенок восьми лет, мать получила ранения. В Золочевской громаде – трое погибших.

"Это терроризм. Это преступления против человечности, которые должны быть наказаны!" – отметил Синегубов.

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.

Вадим Ребрина

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