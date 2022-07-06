Луганская область до сих пор полностью не захвачена – Гайдай

Луганская область полностью не оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях области, россияне продолжают нести потери, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Луганская область на 100% не оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях области, орки продолжают нести потери", – написал он.

Гайдай отметил, что россияне более четырех месяцев пытаются захватить Луганскую область. Защитники Украины отходили только тогда, когда "держаться уже было не за что" – "бойцы выдержали, не выдержал бетон".

"Потому что орки на поле боя победить не могли, поэтому выжигали Луганскую землю. За четыре месяца россияне смогли продвинуться с помощью артиллерии на 30 км территории области", – написал Гайдай.

Он подчеркнул, что и сейчас на оккупированных территориях в глубоком тылу "продолжают происходить "хлопки", орки слышат "громкие звуки". Складов с боеприпасами у оккупантов становится меньше с каждым днем, отметил Гайдай.

По его словам, россияне будут развивать наступление на Бахмут и Славянск.

За последнюю неделю оккупационная армия России, вероятно, продвинулась на 5 км по автодороге E40 от захваченного Изюма на юг к Славянску, столкнувшись там с "чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев". Битва за Славянск, скорее всего, станет следующей крупной на востоке, считает разведка Минобороны Великобритании.

Вадим Ребрина

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