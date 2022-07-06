Следующая большая битва. За неделю россияне продвинулись на 5 км к Славянску – разведка
За последнюю неделю оккупационная армия России, вероятно, продвинулась на 5 км по автодороге E40 от захваченного Изюма на юг к Славянску, столкнувшись там с "чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев". Битва за Славянск, скорее всего, станет следующей крупной на востоке, пишет разведка Минобороны Великобритании.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Аналитики в Лондоне считают, что Кремль, по всей видимости, продолжает укреплять контроль над Лисичанском и Луганской областью в целом.
Командование россиян перебросило на Изюмское направление с севера "большую часть оставшихся в наличии частей восточной и западной группировки войск", уточнили в разведке.
Читайте также: ВСУ жестко подавили попытку наступления россиян около реки Ингулец – Генштаб
"Российские силы этих группировок сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска", – уточнили там.
Иллюстрация: deepstatemap.live
Разведка британцев прогнозирует: "существует реальная вероятность", что сражение за Славянск станет "следующим ключевым в битве за Донбасс", – учитывая, что город также находится под угрозой со стороны центральной и южной группировок российских войск.
- Генштаб пишет, что 5 июля армия России атаковала на Славянском направлении, но ВСУ отразили штурм у Долины: еще о ситуации на востоке.
- 6 июля глава Донецкой ОВА Кириленко заявил, что из области нужно эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона.
- Замглавы МО Анна Маляр сказала, что у РФ есть несколько сценариев войны, но "можно говорить о двух прогнозах".
Комментарии