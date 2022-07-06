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Следующая большая битва. За неделю россияне продвинулись на 5 км к Славянску – разведка

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 08:31
Следующая большая битва. За неделю россияне продвинулись на 5 км к Славянску – разведка - Фото
Славянск после обстрела россиян 5 июля (скриншот)

За последнюю неделю оккупационная армия России, вероятно, продвинулась на 5 км по автодороге E40 от захваченного Изюма на юг к Славянску, столкнувшись там с "чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев". Битва за Славянск, скорее всего, станет следующей крупной на востоке, пишет разведка Минобороны Великобритании.

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Аналитики в Лондоне считают, что Кремль, по всей видимости, продолжает укреплять контроль над Лисичанском и Луганской областью в целом.

Командование россиян перебросило на Изюмское направление с севера "большую часть оставшихся в наличии частей восточной и западной группировки войск", уточнили в разведке.

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"Российские силы этих группировок сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска", – уточнили там.

Ориентировочная ситуация в районе Славянска

Иллюстрация: deepstatemap.live

Разведка британцев прогнозирует: "существует реальная вероятность", что сражение за Славянск станет "следующим ключевым в битве за Донбасс", – учитывая, что город также находится под угрозой со стороны центральной и южной группировок российских войск.

Евгений Пилипенко
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Донецкая область война Донбасс луганская область прогноз разведка лисичанск славянск изюм британская разведка
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