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Армия России атаковала на Славянском направлении, но ВСУ отразили штурм у Долины: карты

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 07:56
Армия России атаковала на Славянском направлении, но ВСУ отразили штурм у Долины: карты - Фото
Разрушенный понтон армии РФ в районе Белогоровки (фото – InformNapalm)

Силы обороны Украины отразили штурм армии России на направлении от Изюма на Славянск и отбросили оккупантов в районе села Долина на трассе М03. Об этом говорится в утренней сводке от Генштаба.

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Захватчики пытаются штурмовать пятью километрами западнее – вблизи села Мазановка на границе Харьковской и Донецкой областей. Бои там продолжаются, уточняет Генштаб.

Армия России атаковала на Славянском направлении, но ВСУ отразили штурм у Долины: карты

Войска Украины остановили наступление россиян в районе села Спорное около трассы Лисичанск-Бахмут и отразили атаку неподалеку от Вершины ("слева" от дороги Светлодарск-Бахмут).

"Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку", – добавили военные.

Армия России атаковала на Славянском направлении, но ВСУ отразили штурм у Долины: карты

Генштаб также сообщает о "значительных потерях" россиян на Краматорском направлении, где украинские военные отразили попытку наступления РФ в районах сел Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка: "Оккупанты отошли".

Армия России атаковала на Славянском направлении, но ВСУ отразили штурм у Долины: карты

На Бахмутском направлении противник при поддержке артиллерии штурмовал в районе поселка Новолуганское на Светлодарском водохранилище, но "успеха не имел, отошел".

Захватчики наступают в районе Луганского на том же направлении, боевые действия продолжаются.

Армия России атаковала на Славянском направлении, но ВСУ отразили штурм у Долины: карты

Читайте мнение: Мужчины и не могли разъезжать по стране во время войны. Зрады нет. Лишь смекалка Генштаба

Враг также наносил авиаудары по позициям ВСУ недалеко от Авдеевки.

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Евгений Пилипенко
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