Армия России атаковала на Славянском направлении, но ВСУ отразили штурм у Долины: карты

Силы обороны Украины отразили штурм армии России на направлении от Изюма на Славянск и отбросили оккупантов в районе села Долина на трассе М03. Об этом говорится в утренней сводке от Генштаба.

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Захватчики пытаются штурмовать пятью километрами западнее – вблизи села Мазановка на границе Харьковской и Донецкой областей. Бои там продолжаются, уточняет Генштаб.

Войска Украины остановили наступление россиян в районе села Спорное около трассы Лисичанск-Бахмут и отразили атаку неподалеку от Вершины ("слева" от дороги Светлодарск-Бахмут).

"Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку", – добавили военные.

Генштаб также сообщает о "значительных потерях" россиян на Краматорском направлении, где украинские военные отразили попытку наступления РФ в районах сел Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка: "Оккупанты отошли".

На Бахмутском направлении противник при поддержке артиллерии штурмовал в районе поселка Новолуганское на Светлодарском водохранилище, но "успеха не имел, отошел".

Захватчики наступают в районе Луганского на том же направлении, боевые действия продолжаются.

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Враг также наносил авиаудары по позициям ВСУ недалеко от Авдеевки.

6 июля глава Донецкой ОВА Кириленко заявил, что из области нужно эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона от наступления россиян.

Замглавы МО Маляр сказала, что у РФ есть несколько сценариев войны, но "можно говорить о двух прогнозах".

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Евгений Пилипенко

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