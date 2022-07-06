ВСУ жестко подавили попытку наступления россиян около реки Ингулец – Генштаб

Попытку наступления армии России в направлении села Лозовое в Херсонской области украинские войска "жестко подавили". Об этом говорится в утренней сводке от Генштаба.

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"Враг продолжает меры по восполнению потерь", – добавили там об этом направлении.

Относительно юга у Генштаба предостережение: оккупанты продолжают наносить ракетные удары в Николаевской области – и "остается дальнейшая угроза таких действий".

Силы обороны несколько недель назад перешли реку Ингулец у Давыдова Брода и закрепились на ее "южном" берегу, несмотря на попытки захватчиков помешать этому.

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Евгений Пилипенко

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