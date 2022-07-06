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ВСУ жестко подавили попытку наступления россиян около реки Ингулец – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 07:23
ВСУ жестко подавили попытку наступления россиян около реки Ингулец – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото: Минобороны ВСУ

Попытку наступления армии России в направлении села Лозовое в Херсонской области украинские войска "жестко подавили". Об этом говорится в утренней сводке от Генштаба.

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"Враг продолжает меры по восполнению потерь", – добавили там об этом направлении.

Относительно юга у Генштаба предостережение: оккупанты продолжают наносить ракетные удары в Николаевской области – и "остается дальнейшая угроза таких действий".

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Евгений Пилипенко
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война Херсонская область сводка генштаб ингулец Лозовое
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