ВСУ жестко подавили попытку наступления россиян около реки Ингулец – Генштаб
06.07.2022, 07:23
Иллюстративное фото: Минобороны ВСУ
Попытку наступления армии России в направлении села Лозовое в Херсонской области украинские войска "жестко подавили". Об этом говорится в утренней сводке от Генштаба.
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"Враг продолжает меры по восполнению потерь", – добавили там об этом направлении.
Относительно юга у Генштаба предостережение: оккупанты продолжают наносить ракетные удары в Николаевской области – и "остается дальнейшая угроза таких действий".
- Силы обороны несколько недель назад перешли реку Ингулец у Давыдова Брода и закрепились на ее "южном" берегу, несмотря на попытки захватчиков помешать этому.
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