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Оккупанты для противодействия контрнаступлению взорвали два моста через Ингулец – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 02:10
Оккупанты для противодействия контрнаступлению взорвали два моста через Ингулец – ВСУ - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты пытаются противодействовать контрнаступлению Вооруженных Сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, развитие событий в южной операционной зоне насыщенное и динамичное.

"Враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению наших сил", – говорится в сообщении.

Спецподразделения оккупантов подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.

В районе Добрянки, на севере Херсона, вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл подразделений ВСУ, но получила отпор и отступила.

Зенитно-ракетное подразделение ВСУ уничтожило российский беспилотник-разведчик "Орлан-10".

В целом за сутки на южном направлении войска РФ понесли такие потери:

- 70 россиян;

- самоходная артустановка;

- две зенитных установки;

- две гаубицы "Мста-Б";

- четыре единицы бронированной техники и 5 – автомобильной.

Также подавлено два командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

Читайте также: Донбасс. Враг применяет авиацию, РСЗО, танки. ВСУ отбили 9 атак, уничтожили 13 артсистем

Наталия Медведева
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