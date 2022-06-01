Оккупанты для противодействия контрнаступлению взорвали два моста через Ингулец – ВСУ
Российские оккупанты пытаются противодействовать контрнаступлению Вооруженных Сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, развитие событий в южной операционной зоне насыщенное и динамичное.
"Враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению наших сил", – говорится в сообщении.
Спецподразделения оккупантов подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.
В районе Добрянки, на севере Херсона, вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл подразделений ВСУ, но получила отпор и отступила.
Зенитно-ракетное подразделение ВСУ уничтожило российский беспилотник-разведчик "Орлан-10".
В целом за сутки на южном направлении войска РФ понесли такие потери:
- 70 россиян;
- самоходная артустановка;
- две зенитных установки;
- две гаубицы "Мста-Б";
- четыре единицы бронированной техники и 5 – автомобильной.
Также подавлено два командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.
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