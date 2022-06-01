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Донбасс. Враг применяет авиацию, РСЗО, танки. ВСУ отбили 9 атак, уничтожили 13 артсистем

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 00:22
Донбасс. Враг применяет авиацию, РСЗО, танки. ВСУ отбили 9 атак, уничтожили 13 артсистем - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

31 мая на Донецком и Луганском направлениях Вооруженные Силы Украины отбили девять атак российских захватчиков. Об этом сообщает группировка Объединенных сил.

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Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, среди них: 41 жилой дом, школа искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек.

В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.

Украинские военнослужащие группировки ОС отразили девять атак врага, по состоянию на 22:00 на четырех локациях продолжались бои.

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили такую технику россиян:

- 2 танка;

- 13 артиллерийских систем;

- 8 боевых бронированных машин;

- 6 автомобилей.

Читайте также: Генштаб: На Северском, Волынском и Полесском направлениях ударные группировки не создаются

Наталия Медведева
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Донбасс потери врага
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