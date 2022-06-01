Донбасс. Враг применяет авиацию, РСЗО, танки. ВСУ отбили 9 атак, уничтожили 13 артсистем
31 мая на Донецком и Луганском направлениях Вооруженные Силы Украины отбили девять атак российских захватчиков. Об этом сообщает группировка Объединенных сил.
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Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, среди них: 41 жилой дом, школа искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек.
В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.
Украинские военнослужащие группировки ОС отразили девять атак врага, по состоянию на 22:00 на четырех локациях продолжались бои.
За прошедшие сутки украинские воины уничтожили такую технику россиян:
- 2 танка;
- 13 артиллерийских систем;
- 8 боевых бронированных машин;
- 6 автомобилей.
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