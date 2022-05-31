Генштаб: На Северском, Волынском и Полесском направлениях ударные группировки не создаются

На Северском, Волынском и Полесском направлениях не обнаружено признаков создания ударных группировок российских оккупантов. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредотачиваются на усилении охраны госграницы.

Отмечено снятие с баз хранения Беларуси танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в ВС РФ с целью восполнения текущих потерь.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. В целях демонстрации присутствия и недопущения переброски подразделений Сил обороны на другие направления удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей определенные подразделения ВС РФ.

Враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям украинских войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.

На Слобожанском направлении группировки противника пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой местности.

Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.

Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие там подразделения Сил обороны. Ведет подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.

На Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил огневое поражение наших войск с применением артиллерии.

На других направлениях продолжает обстрелы с целью сковывания действий украинских войск и недопущения их переброски на другие угрожающие направления.

В Южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений украинских войск. Ведет контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.

"Враг деморализован, терпит потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне. Защитники и защитницы Украины продолжают защищать нашу землю и постепенно оттесняют захватчиков с временно захваченных территорий Украины", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина

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