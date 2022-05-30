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Арестович о скоплении войск РФ у границы в Курской области: Пойдут еще раз, снова разобьем

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 23:06
Арестович о скоплении войск РФ у границы в Курской области: Пойдут еще раз, снова разобьем - Фото
Алексей Арестович (скриншот)

В России заявили, что перебросили в Курскую область к границе с Украиной большое количество личного состава, вооружения и техники. Об этом сегодня сказал губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает Медуза. Советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" заявил, что это сделано "скорее для охраны российских границ", вероятность нового нападения на севере, по его оценке, составляет 1%.

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Российский губернатор сказал об "усилении мер безопасности с учетом складывающейся обстановки в приграничных районах".

По его словам, в область "уже прибыло и находится большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".

"В приграничных районах видим сообщения о том, что люди слышат взрывы, — это работает наша армия (…) на сопредельной территории", — сказал Старовойт.

Арестович также заявил, что войска перебрасывают, скорее всего, для охраны границ.

"Ну, там чуть-чуть приехало (техники. – Ред.), и это скорее охрана российских границ, нежели попытка напасть на нас. Все уроки напасть на нас на севере они уже по-полной извлекли. Но, конечно, это российское командование... Один процент я бы оставил на вероятность куда-то там вторгнуться. Вторгнуться снова — это надо быть совсем... Не исключаю и такого. Ну, хорошо, приедут еще раз — еще раз разобьем", – сказал Арестович.

Резервы для нового вторжения россияне, по его словам, "найдут".

"Но надо же понимать, что мы на севере заставили отступить и похоронили элитные российские подразделения, части. Но куда вот эти все полурезервистские формирования? Мы смотрим, кого перебрасывают на Херсонское направление. Это БМП-1, танки Т-62 (устаревшие типы военной техники. – Ред.)", – сказал советник главы ОП.

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Вадим Ребрина
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граница Алексей Арестович
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