Враг почти час бил по Сумской области – целились по инфраструктуре. ГПСУ

Оккупанты обстреляли артснарядами пограничные территории Сумской области – били по Шосткинскому району, сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов.

Враг бил из российского села Зерновое. Целились по инфраструктуре одного из населенных пунктов вблизи границы.

Пострадавших в результате обстрелов пока нет. Данные уточняются, добавили в ГПСУ.

В ходе удачного наступления украинских подразделений враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

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Катерина Амеліна

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