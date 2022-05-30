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Враг почти час бил по Сумской области – целились по инфраструктуре. ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 19:36
Враг почти час бил по Сумской области – целились по инфраструктуре. ГПСУ - Фото
Фото: ГПСУ

Оккупанты обстреляли артснарядами пограничные территории Сумской области – били по Шосткинскому району, сообщили в Госпогранслужбе.

Враг почти час бил по Сумской области – целились по инфраструктуре. ГПСУ

Пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов.

Враг почти час бил по Сумской области – целились по инфраструктуре. ГПСУ

Враг бил из российского села Зерновое. Целились по инфраструктуре одного из населенных пунктов вблизи границы.

Пострадавших в результате обстрелов пока нет. Данные уточняются, добавили в ГПСУ.

  • В ходе удачного наступления украинских подразделений враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

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Катерина Амеліна
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обстрел сумская область артиллерия
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