Враг почти час бил по Сумской области – целились по инфраструктуре. ГПСУ
30.05.2022, 19:36
Фото: ГПСУ
Оккупанты обстреляли артснарядами пограничные территории Сумской области – били по Шосткинскому району, сообщили в Госпогранслужбе.
Пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов.
Враг бил из российского села Зерновое. Целились по инфраструктуре одного из населенных пунктов вблизи границы.
Пострадавших в результате обстрелов пока нет. Данные уточняются, добавили в ГПСУ.
- В ходе удачного наступления украинских подразделений враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.
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