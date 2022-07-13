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Россия возобновит наступление на этой неделе, чтобы захватить Северск — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 09:39
Россия возобновит наступление на этой неделе, чтобы захватить Северск — разведка Британии - Фото
Российские танки (Фото: EPA)

Российская армия возобновит наступление на Донбассе в течении текущей недели, чтобы захватить Северск и Долину на подступах к Славянску. Об этом  сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики считают, что российские оккупанты на Донбассе, скорее всего, сосредоточатся на захвате нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.

Городские районы Славянска и Краматорска, вероятно, остаются основными целями на этом этапе войны России против Украины, считают британцы. 

Линия фронта на Донбассе (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Наиболее вероятными целями РФ будут Бахмут и Соледар. ВСУ готовы встречать врага – ОВА 

Дмитрий Гриниченко
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Донецкая область Донбасс британская разведка наступление россии
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