Россия возобновит наступление на этой неделе, чтобы захватить Северск — разведка Британии
13.07.2022, 09:39
Российские танки (Фото: EPA)
Российская армия возобновит наступление на Донбассе в течении текущей недели, чтобы захватить Северск и Долину на подступах к Славянску. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики считают, что российские оккупанты на Донбассе, скорее всего, сосредоточатся на захвате нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.
Городские районы Славянска и Краматорска, вероятно, остаются основными целями на этом этапе войны России против Украины, считают британцы.
- Российские оккупанты сосредоточили войска для нового наступления в Донецкой области на разных направлениях, основные войска противника сосредоточены на Бахмутском, Северском, а также Славянском и Краматорском направлениях со стороны Лимана и Долины.
- Из Донецкой области необходимо эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона от наступления россиян, так как там будет "решаться судьба Украины".
- Россияне стягивают силы к Славянску, чтобы попробовать повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.
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