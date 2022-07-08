Наиболее вероятными целями РФ будут Бахмут и Соледар. ВСУ готовы встречать врага — ОВА
Наиболее вероятными целями для наступления россиян в Донецкой области станут Бахмут и Соледар. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.
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По его словам, противник проводит перегруппировку на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях, обстрелы не прекращаются по всей линии фронта в регионе.
"Бахмут и Соледар являются одними из наиболее вероятных целей наступления противника. Эти планы известны ВСУ, принимаются все необходимы меры для дополнительного укрепления фронта и дальнейшей остановки врага. Эти направления наиболее угрожающие, там россияне могут двигаться одновременно", — сказал Кириленко.
- Ранее Кириленко заявил, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона от наступления россиян, так как там будет "решаться судьба Украины".
- Кириленко сообщал, что российские оккупанты стягивают силы к Славянску, чтобы попробовать повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.
- Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что даже в случае полного захвата Луганской области россиянами битва за Донбасс не будет закончена, а Украина сможет освободить свои земли.
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