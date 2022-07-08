UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Наиболее вероятными целями РФ будут Бахмут и Соледар. ВСУ готовы встречать врага — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 22:57
Наиболее вероятными целями РФ будут Бахмут и Соледар. ВСУ готовы встречать врага — ОВА - Фото
Танк ВСУ возле Бахмута (Фото: EPA)

Наиболее вероятными целями для наступления россиян в Донецкой области станут Бахмут и Соледар. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, противник проводит перегруппировку на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях, обстрелы не прекращаются по всей линии фронта в регионе. 

"Бахмут и Соледар являются одними из наиболее вероятных целей наступления противника. Эти планы известны ВСУ, принимаются все необходимы меры для дополнительного укрепления фронта и дальнейшей остановки врага. Эти направления наиболее угрожающие, там россияне могут двигаться одновременно", — сказал Кириленко.

Читайте также: ВСУ нанесли мощный удар по позициям россиян под Бахмутом и заставили их отойти — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донецкая область война Донбасс бахмут Соледар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 