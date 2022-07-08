ВСУ нанесли мощный удар по позициям россиян под Бахмутом и заставили их отойти — Генштаб

Вооруженные Силы Украины нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов в районе Верхнекаменского и заставили врага отойти из поселка. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ 8 июля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь ведут разведку, усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, прежде всего БПЛА. На территории этой страны продолжено закрытие воздушного пространства над южной частью страны до 7 октября текущего года. Запрет на полеты гражданских воздушных судов действует с 24 февраля этого года.

На Харьковском направлении противник ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии окрестности и город Харьков, а также районы населенных пунктов Уды, Дементиевка, Лебяжье, Песчаное, Замуловка, Петровка, Питомник, Мосьпаново, Коробочкино, Слатино, Светличное, Шевеловка, Победа, Верхний. Недалеко от Дементиевки наши защитники дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно. Противник нанес авиаудар вблизи Петровки.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Красного, Вернополья и Крестища. Наступательные действия врага в районе населенного пункта Богородичное в результате огневого поражения захлебнулись. Оккупанты с потерями отошли.

На Краматорском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука. Авиаудар зафиксирован вблизи Татьяновки.

Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в районе Верхнекаменского Бахмутского района, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции вблизи Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Совершил авиаудары недалеко от Берестового и Покровского.

При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты безуспешно пытались вести наступление в районах населенных пунктов Спорное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли. Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиационные удары недалеко от Новоандреевки.

На Южнобужском направлении подразделения противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Великое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов. Сохраняется большая угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

ВСУ продолжают наступать на Херсонском направлении, а новой целью армии России может стать Северск Донецкой области.

Читайте также: Резников назвал три сценария окончания войны. Во всех РФ проигрывает, в одном – драматично

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.