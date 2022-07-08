ВСУ подавили штурм у Харькова, у РФ частичный успех на Краматорском направлении – Генштаб

Силы обороны Украины отбросили российских военных на Харьковском и Славянском направлениях, армия РФ имеет частичный успех на Краматорском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Север

На Волынском и Полесском – нет существенных изменений в составе и деятельности армии Беларуси у границ с Украиной. На Северском – РФ обстреляла из РСЗО и минометов Михальчину Слободу в Черниговской области.

Харьковское направление

Оккупанты продолжают оборонительные действия, совершали обстрелы из артиллерии, РСЗО и танков в районе Харькова и ряда населенных пунктов области, нанесли авиаудар возле Петровки. Украинские военные решительно подавили попытку штурма в направлении Дементиевки.

Донбасс

Славянское – армия РФ била из артиллерии в районе ряда населенных пунктов. В районе Богородичного россияне понесли потери во время очередной попытки наступления, враг отброшен назад.

Краматорское – РФ била из артиллерии по населенным пунктам, вела наступление в направлении Верхнекаменского, имеет частичный успех.

Читайте также: Оккупанты готовятся к одновременному штурму Славянска и Краматорска – ISW

Бахмутское – россияне били из минометов и артиллерии, нанесли авиаудар в направлении Веселой Долины. Оккупанты наступают в направлении Спорного и Веселой Долины, боевые действия продолжаются.

Авдеевское, Новопавловское, Запорожское – перестрелки вдоль линии столкновения из минометов, танков, артиллерии. Враг нанес авиаудары возле Васильевки, Авдеевки. Новоселовки, Веселого, Новомихайловки.

Юг

На Южнобугском – армия РФ сосредотачивает усилия на недопущении наступления украинских сил. Систематически обстреливает из артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания защитников Украины.

Читайте также: "Доказательство геноцида". Подоляк ответил Путину на "войну до последнего украинца"

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.