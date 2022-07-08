UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ подавили штурм у Харькова, у РФ частичный успех на Краматорском направлении – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 07:34
ВСУ подавили штурм у Харькова, у РФ частичный успех на Краматорском направлении – Генштаб - Фото
Украиснкие военные (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины отбросили российских военных на Харьковском и Славянском направлениях, армия РФ имеет частичный успех на Краматорском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Север

На Волынском и Полесском – нет существенных изменений в составе и деятельности армии Беларуси у границ с Украиной. На Северском – РФ обстреляла из РСЗО и минометов Михальчину Слободу в Черниговской области.

Харьковское направление

Оккупанты продолжают оборонительные действия, совершали обстрелы из артиллерии, РСЗО и танков в районе Харькова и ряда населенных пунктов области, нанесли авиаудар возле Петровки. Украинские военные решительно подавили попытку штурма в направлении Дементиевки.

Донбасс

Славянское – армия РФ била из артиллерии в районе ряда населенных пунктов. В районе Богородичного россияне понесли потери во время очередной попытки наступления, враг отброшен назад.

Краматорское – РФ била из артиллерии по населенным пунктам, вела наступление в направлении Верхнекаменского, имеет частичный успех.

Читайте также: Оккупанты готовятся к одновременному штурму Славянска и Краматорска – ISW

Бахмутское – россияне били из минометов и артиллерии, нанесли авиаудар в направлении Веселой Долины. Оккупанты наступают в направлении Спорного и Веселой Долины, боевые действия продолжаются.

Авдеевское, Новопавловское, Запорожское – перестрелки вдоль линии столкновения из минометов, танков, артиллерии. Враг нанес авиаудары возле Васильевки, Авдеевки. Новоселовки, Веселого, Новомихайловки.

Юг

На Южнобугском – армия РФ сосредотачивает усилия на недопущении наступления украинских сил. Систематически обстреливает из артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания защитников Украины.

Читайте также: "Доказательство геноцида". Подоляк ответил Путину на "войну до последнего украинца"

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Донбасс краматорск Харьков славянск армия рф генштаб войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 