"Доказательство геноцида". Подоляк ответил Путину на "войну до последнего украинца"

Слова российского диктатора Владимира Путина о войне "до последнего украинца" указывают, что РФ продумала геноцид. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента и украинский переговорщик с россиянами Михаил Подоляк.

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Вчера Путин вновь пытался оправдать агрессию и заявил, что якобы Запад намерен "воевать с Россией до последнего украинца".

Подоляк ответил, что нет никакого "плана коллективного Запада", а есть только конкретная российская армия, которая вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан.

"Все остальное – примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида", – подытожил он.

Ранее Подоляк неоднократно заявлял, что условия РФ неприемлемы, а переговоры сейчас идут лишь по гуманитарным вопросам и обмену пленными.

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия занимается в Украине "нацизмом, терроризмом и геноцидом населения".

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Марк Сировой

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