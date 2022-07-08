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"Доказательство геноцида". Подоляк ответил Путину на "войну до последнего украинца"

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 06:52
Михаил Подоляк (фото - ОП)

Слова российского диктатора Владимира Путина о войне "до последнего украинца" указывают, что РФ продумала геноцид. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента и украинский переговорщик с россиянами Михаил Подоляк.

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Вчера Путин вновь пытался оправдать агрессию и заявил, что якобы Запад намерен "воевать с Россией до последнего украинца".

Подоляк ответил, что нет никакого "плана коллективного Запада", а есть только конкретная российская армия, которая вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан.

"Все остальное – примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида", – подытожил он.

Читайте также: В Конгрессе США хотят признать войну Путина против Украины геноцидом – Foreign Policy

Марк Сировой
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