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В Конгрессе США хотят признать войну Путина против Украины геноцидом – Foreign Policy

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 22:31
В Конгрессе США хотят признать войну Путина против Украины геноцидом – Foreign Policy - Фото
Конгресс США (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

В Конгрессе США хотят признать геноцидом войну России против Украины. Об этом сообщает Foreign Policy.

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По данным издания, 24 июня двухпартийная группа американских законодателей представила резолюцию, характеризующую действия РФ в Украине как акт геноцида.

В проекте резолюции утверждается, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, в том числе неизбирательные нападения на мирных жителей, удары по роддомам и медучреждениям, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев в Россию и на временно оккупированные территории соответствуют критериям, изложенным в статье II Конвенции ООН о геноциде и наказании за него.

Резолюция Конгресса не имеет обязательной юридической силы, но она является решительным сигналом осуждения действий РФ и свидетельствует о продолжающихся усилиях членов Конгресса оказывать постоянную поддержку Украине.

Читайте также: Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом, а Путина – диктатором: видео

Оксана Житнюк
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геноцид конгресс сша
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