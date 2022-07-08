Минус 250 оккупантов и 35 танков, наибольшие потери у России под Краматорском – Генштаб
Вооруженные Силы Украины уничтожили за прошедшие сутки 250 российских оккупантов, общие потери РФ в полномасштабной войне против Украины составили 36 900 человек. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Общие потери:
личный состав — 36 900 (+250),
танки — 1637 (+35),
боевые бронированные машины — 3811 (+14),
артиллерийские системы — 828 (+13),
РСЗО — 247,
средства ПВО — 107,
самолеты — 217,
вертолеты — 187,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 669 (+2),
крылатые ракеты —155,
корабли/катера — 15,
автомобильная техника и автоцистерны — 2685 (+20),
специальная техника — 66.
- ВСУ продолжают наступать на Херсонском направлении, а новой целью армии России может стать Северск Донецкой области.
- Генштаб ВСУ сообщил, что украинцы отбили штурм под Харьковом и наступление на Славянском направлении, а у РФ есть частичный успех на Краматорском направлении.
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