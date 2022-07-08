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Минус 250 оккупантов и 35 танков, наибольшие потери у России под Краматорском – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 09:39
Минус 250 оккупантов и 35 танков, наибольшие потери у России под Краматорском – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили за прошедшие сутки 250 российских оккупантов, общие потери РФ в полномасштабной войне против Украины составили 36 900 человек. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Общие потери:

личный состав — 36 900 (+250),

танки — 1637 (+35),

боевые бронированные машины — 3811 (+14),

артиллерийские системы — 828 (+13),

РСЗО — 247,

средства ПВО — 107,

самолеты — 217,

вертолеты — 187,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 669 (+2),

крылатые ракеты —155,

корабли/катера — 15,

автомобильная техника и автоцистерны — 2685 (+20),

специальная техника — 66.

  • ВСУ продолжают наступать на Херсонском направлении, а новой целью армии России может стать Северск Донецкой области. 

Читайте также: Оккупанты готовятся к одновременному штурму Славянска и Краматорска – ISW

Сергей Бережной
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Генштаб ВСУ война потери России
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