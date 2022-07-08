Минус 250 оккупантов и 35 танков, наибольшие потери у России под Краматорском – Генштаб

Вооруженные Силы Украины уничтожили за прошедшие сутки 250 российских оккупантов, общие потери РФ в полномасштабной войне против Украины составили 36 900 человек. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Общие потери:

личный состав — 36 900 (+250),

танки — 1637 (+35),

боевые бронированные машины — 3811 (+14),

артиллерийские системы — 828 (+13),

РСЗО — 247,

средства ПВО — 107,

самолеты — 217,

вертолеты — 187,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 669 (+2),

крылатые ракеты —155,

корабли/катера — 15,

автомобильная техника и автоцистерны — 2685 (+20),

специальная техника — 66.

ВСУ продолжают наступать на Херсонском направлении, а новой целью армии России может стать Северск Донецкой области.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинцы отбили штурм под Харьковом и наступление на Славянском направлении, а у РФ есть частичный успех на Краматорском направлении.

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Сергей Бережной

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