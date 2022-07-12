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Северск, Бахмут и Славянск. РФ сосредоточила войска для наступления на Донбассе — карта

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 12:27
Северск, Бахмут и Славянск. РФ сосредоточила войска для наступления на Донбассе — карта - Фото
Российские танки (Фото: EPA)

Российские оккупанты сосредоточили войска для нового наступления в Донецкой области на разных направлениях. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, количество батальонно-тактических групп россиян в Донецкой области "очень значительно". Точную цифру чиновник отказался называть, заявив, что это будет некорректно. 

Он отметил, что основные войска противника сосредоточены на Бахмутском, Северском, а также Славянском и Краматорском направлениях со стороны Лимана и Долины. 

"ВСУ также держат оборону в Марьинке, Красногоровке и Авдеевке. Обстрелы линии фронта и попытки штурмов продолжаются круглосуточно, однако успехов противник не имеет и отходит на ранее занятые позиции с потерями.  Трасса Харьков—Донецк важна для продвижения противника, однако захватить ее ему не удалось, и я уверен, что не удастся", — сказал Кириленко.

Фронт в Донецкой области (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Наиболее вероятными целями РФ будут Бахмут и Соледар. ВСУ готовы встречать врага – ОВА 

Дмитрий Гриниченко
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Донецкая область война наступление россии
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