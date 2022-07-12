Северск, Бахмут и Славянск. РФ сосредоточила войска для наступления на Донбассе — карта
Российские оккупанты сосредоточили войска для нового наступления в Донецкой области на разных направлениях. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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По его словам, количество батальонно-тактических групп россиян в Донецкой области "очень значительно". Точную цифру чиновник отказался называть, заявив, что это будет некорректно.
Он отметил, что основные войска противника сосредоточены на Бахмутском, Северском, а также Славянском и Краматорском направлениях со стороны Лимана и Долины.
"ВСУ также держат оборону в Марьинке, Красногоровке и Авдеевке. Обстрелы линии фронта и попытки штурмов продолжаются круглосуточно, однако успехов противник не имеет и отходит на ранее занятые позиции с потерями. Трасса Харьков—Донецк важна для продвижения противника, однако захватить ее ему не удалось, и я уверен, что не удастся", — сказал Кириленко.
- Ранее Кириленко заявил, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона от наступления россиян, так как там будет "решаться судьба Украины".
- Кириленко сообщал, что российские оккупанты стягивают силы к Славянску, чтобы попробовать повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.
- Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что даже в случае полного захвата Луганской области россиянами битва за Донбасс не будет закончена, а Украина сможет освободить свои земли.
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