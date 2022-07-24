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Четыре опытных генерала стран НАТО будут помогать украинцам: создан консультативный совет

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 00:58
Четыре опытных генерала стран НАТО будут помогать украинцам: создан консультативный совет - Фото
Фото: ВКУ

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) представил четверых опытных военачальников, которые сформировали Стратегический консультативный совет (SAC) и будут оказывать ВКУ поддержку и консультации в рамках кампании Unite With Ukraine. Об этом сообщает ВКУ.

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В команду вошли военные, имеющие опыт в ведении войны и стратегическом планировании:

- генерал в отставке Рик Хиллиер, экс-председатель штаба обороны Канады, глава SAC;

- генерал в отставке Уэсли Кларк, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе;

- генерал в отставке Дэвид Петреус, экс-командующий Центральным командованием США и сил США и НАТО в Ираке и Афганистане, бывший директор ЦРУ;

- генерал в отставке Дик Лодервийк Берлийн, экс-руководитель Генерального штаба Нидерландов.

SAC поставил целью обеспечить 100 000 бойцов из сил территориальной обороны Украины первоочередными средствами защиты, такими как каски, бронежилеты, баллистические очки и медицинские аптечки.

Как отмечается, генерал Хиллиер в июне был в Украине, где встретился с министром обороны Алексеем Резниковым, высшими военными советниками и высокопоставленными офицерами, а также с военнослужащими с передовой.

Военные эксперты объединились на базе фандрейзинговой платформы ВКУ Unite With Ukraine. Через эту платформу ВКУ привлекает средства по всему миру на приобретение снаряжения, а SAC обеспечит экспертизу для консультаций, закупок и доставки на передовую необходимого на данный момент войны нелетального снаряжения или оборудования.

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Наталия Медведева
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