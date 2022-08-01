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Если РФ выиграет битву за юг и Донбасс, она попробует захватить новые территории — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 11:27
Если РФ выиграет битву за юг и Донбасс, она попробует захватить новые территории — ГУР - Фото
Уничтоженная российская техника, Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

Если Россия выиграет битву за Донбасс и юг Украины, то она попробует захватить новые территории, для чего уже формируются новые подразделения. Об этом сообщил замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

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По его словам, если Россия выиграет сражение на юге и востоке, то она начнет новое наступление, чтобы захватить еще большую часть украинских территорий. 

Для этого оккупанты хотят использовать части, которые готовят в России. 

"В настоящее время они создают стрелковые батальоны резервистов в каждом военном округе России и третий армейский корпус в Западном военном округе РФ", — сказал представитель ГУР.

Он отметил, что обучение и оснащение нового корпуса проводится непосредственным руководством министра России Сергея Шойгу и его заместителя. 

По словам Скибицкого, то, где Россия применит новый корпус, будет зависеть от того, как будут развиваться боевые действия на юге и востоке.

Читайте также: Россия продолжит наступление на Донбассе, но с меньшей интенсивностью — разведка 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс разведка юг Украины наступление россии
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