Если РФ выиграет битву за юг и Донбасс, она попробует захватить новые территории — ГУР
Если Россия выиграет битву за Донбасс и юг Украины, то она попробует захватить новые территории, для чего уже формируются новые подразделения. Об этом сообщил замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.
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По его словам, если Россия выиграет сражение на юге и востоке, то она начнет новое наступление, чтобы захватить еще большую часть украинских территорий.
Для этого оккупанты хотят использовать части, которые готовят в России.
"В настоящее время они создают стрелковые батальоны резервистов в каждом военном округе России и третий армейский корпус в Западном военном округе РФ", — сказал представитель ГУР.
Он отметил, что обучение и оснащение нового корпуса проводится непосредственным руководством министра России Сергея Шойгу и его заместителя.
По словам Скибицкого, то, где Россия применит новый корпус, будет зависеть от того, как будут развиваться боевые действия на юге и востоке.
- 31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление.
- ВСУ отбили штурмы на Донбассе, РФ усиливается на юге, применяла ДРГ под Харьковом.
- Грядущее наступление Вооруженных Сил Украины заставляет Россию стягивать войска на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.
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