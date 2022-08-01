Если РФ выиграет битву за юг и Донбасс, она попробует захватить новые территории — ГУР

Если Россия выиграет битву за Донбасс и юг Украины, то она попробует захватить новые территории, для чего уже формируются новые подразделения. Об этом сообщил замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

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По его словам, если Россия выиграет сражение на юге и востоке, то она начнет новое наступление, чтобы захватить еще большую часть украинских территорий.

Для этого оккупанты хотят использовать части, которые готовят в России.

"В настоящее время они создают стрелковые батальоны резервистов в каждом военном округе России и третий армейский корпус в Западном военном округе РФ", — сказал представитель ГУР.

Он отметил, что обучение и оснащение нового корпуса проводится непосредственным руководством министра России Сергея Шойгу и его заместителя.

По словам Скибицкого, то, где Россия применит новый корпус, будет зависеть от того, как будут развиваться боевые действия на юге и востоке.

31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление.

ВСУ отбили штурмы на Донбассе, РФ усиливается на юге, применяла ДРГ под Харьковом.

Грядущее наступление Вооруженных Сил Украины заставляет Россию стягивать войска на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

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Дмитрий Гриниченко

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