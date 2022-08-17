Оккупанты полностью разрушили общежитие в Харькове: видео

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодняшним ракетным ударом по Харькову россияне полностью разрушили общежитие в Салтовском районе.

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"Когда слышишь о харьковской Салтовке – это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков", – написал президент.

Точное количество жертв и пострадавших устанавливается.

"Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", – подчеркнул Зеленский.

ДОПОЛНЕНО В 23:17. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что продолжается спасательная операция. Из-под завалов достали четырех харьковчан. Пока известно о шести погибших и 13 раненых.

ДОПОЛНЕНО В 23:28. Советница главы областного совета Наталья Попова сообщила, что среди пострадавших — люди с нарушением слуха.

"Они даже не могли услышать тревогу... Они же не могут отозваться во время объявления тишины спасателям", – написала она.

Местные власти сообщили, что в результате удара загорелось жилое здание на Салтовке. По информации главы ОВА Олега Синегубова, погибли шестеро людей, еще 16 – получили ранения.





Вадим Ребрина

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