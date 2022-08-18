Утром оккупанты опять ударили ракетами по Харькову, пятеро раненых – Синегубов

Рано утром 18 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"В 04:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар", – написал Терехов.

Он добавил, что взрывов было не менее пяти, поэтому география попаданий может расшириться.

По данным Синегубова, в результате ракетных ударов российских оккупантов по Харькову возникло несколько пожаров.

В Слободском районе ранения получили пять человек, среди них есть ребенок.

Вечером 17 августа российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами, попали в жилой дом в Салтовке. П огибли семь человек , 16 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

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Наталия Медведева

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