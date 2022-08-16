Россияне ударили по жилым кварталам Никополя из "Градов" и ствольной артиллерии — фото
16.08.2022, 17:10
Последствия обстрела Никополя (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)
Российские оккупанты после обеда 16 августа обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, по жилым кварталам города прилетело 20 реактивных снарядов из "Градов" и десять из ствольной артиллерии. По предварительным данным, четыре человека получили ранения, один из них госпитализирован.
В городе повреждены несколько частных домов, еще в нескольких произошло возгорание. На месте происшествий работают пожарные.
- В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
- 16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.
- 22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек был ранен.
Читайте также: Россияне ударили из С-300 по Днепропетровской области, ПВО сбила ракету Х-59 — фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии