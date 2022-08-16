Россияне ударили по жилым кварталам Никополя из "Градов" и ствольной артиллерии — фото

Российские оккупанты после обеда 16 августа обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, по жилым кварталам города прилетело 20 реактивных снарядов из "Градов" и десять из ствольной артиллерии. По предварительным данным, четыре человека получили ранения, один из них госпитализирован.

В городе повреждены несколько частных домов, еще в нескольких произошло возгорание. На месте происшествий работают пожарные.

В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.

16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.

22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек был ранен.

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Дмитрий Гриниченко

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