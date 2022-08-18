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Кулеба о встрече во Львове: Никто нас не склонял к уступкам в пользу России, "зрады" нет

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 20:50
Кулеба о встрече во Львове: Никто нас не склонял к уступкам в пользу России,
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

В ходе встречи во Львове президента Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем Украину никто не склонял к уступкам в пользу России. Об этом по итогу саммита заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Никто нас не склонял ни к каким уступкам в пользу России. Если опять полетит какая-то "зрада" по соцсетям, то сразу хочу сказать, что такого не было", – заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что и Эрдоган, и Гуттериш подходят к вопросам "не поверхностно – действительно искренне сопереживают и хотят решать проблемы".

"Подозреваю, что до окончания этой войны от скоординированности и решений этой тройки будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем. Между ними есть взаимопонимание – это главное. Президент и генсек ООН скоординировали не просто позиции, но и свои действия по ключевым вопросам: зерновой коридор, Запорожская АЭС и освобождение наших пленных", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что участники встречи "не просто поговорили, а договорились, кто и что дальше делает". По его словам, разговор Зеленского и Эрдогана длился намного дольше, чем предполагалась.

  • Сегодня во Львове Зеленский провел переговоры с Эрдоганом и Гутерришем. Президент Украины призвал генсека ООН обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и вывод оттуда российских войск.
  • Зеленский и Эрдоган обсудили воровство Россией украинского зерна – оба лидера подчеркнули, что торговля ворованным недопустима. 
  • Подписан меморандум о взаимопонимании относительно восстановления инфраструктуры, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении Украины.

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Оксана Житнюк
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дмитрий кулеба ООН реджеп эрдоган владимир ззеленский
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