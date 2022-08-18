Кулеба о встрече во Львове: Никто нас не склонял к уступкам в пользу России, "зрады" нет

В ходе встречи во Львове президента Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем Украину никто не склонял к уступкам в пользу России. Об этом по итогу саммита заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Никто нас не склонял ни к каким уступкам в пользу России. Если опять полетит какая-то "зрада" по соцсетям, то сразу хочу сказать, что такого не было", – заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что и Эрдоган, и Гуттериш подходят к вопросам "не поверхностно – действительно искренне сопереживают и хотят решать проблемы".

"Подозреваю, что до окончания этой войны от скоординированности и решений этой тройки будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем. Между ними есть взаимопонимание – это главное. Президент и генсек ООН скоординировали не просто позиции, но и свои действия по ключевым вопросам: зерновой коридор, Запорожская АЭС и освобождение наших пленных", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что участники встречи "не просто поговорили, а договорились, кто и что дальше делает". По его словам, разговор Зеленского и Эрдогана длился намного дольше, чем предполагалась.

Сегодня во Львове Зеленский провел переговоры с Эрдоганом и Гутерришем. Президент Украины призвал генсека ООН обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и вывод оттуда российских войск.

Зеленский и Эрдоган обсудили воровство Россией украинского зерна – оба лидера подчеркнули, что торговля ворованным недопустима.

Подписан меморандум о взаимопонимании относительно восстановления инфраструктуры, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении Украины.

Читайте также: ООН создает миссию по расследованию теракта в Еленовке. Ее возглавит бразильский генерал

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.