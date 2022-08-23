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Дуда приехал в Киев: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 09:36
Дуда приехал в Киев: фото, видео - Фото
Анджей Дуда на вокзале в Киеве (фото - twitter.com/prezydentpl)

Польский президент Анджей Дуда, один из друзей Украины, прибыл утром 23 августа в Киев. Об этом сообщила его канцелярия, показав в Twitter фото главы польского государства на железнодорожном вокзале в столице Украины.

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У Дуды уточнили, что он прибыл по приглашению президента Владимира Зеленского.

В ходе визита запланированы двусторонние переговоры между главами государств и делегациями по ситуации в Украине. Также обсудят дальнейшую поддержку Украины в военно-экономической и гуманитарной сферах.

У польского лидера напомнили, что визит проходит накануне Дня Независимости Украины и является уже пятой встречей президентов в этом году и третьей с начала большой войны. Предыдущие их встречи состоялись 20-21 января в Польше и 23-24 февраля, 13 апреля и 21-22 мая в Киеве.

"Президенты примут участие в заседании Крымской платформы", – добавили в канцелярии Дуды.

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Там подчеркнули, что Дуда "всегда поддерживал" независимость Украины и его присутствие в Киеве "и сейчас символично".

Исход войны, отметили у президента Польши, "зависит от ограничительных мер против РФ, которые дадут россиянам понять, что делает их страна".

  • 23 августа состоится второй саммит Крымской платформы, он пройдет в онлайн-формате для большинства участников из-за полномасштабной войны России против Украины.
  • Ожидается более 60 иностранных участников.
  • Это международная дискуссионно-переговорная площадка по вопросам деоккупации захваченного россиянами Крыма.
  • В 2021 году в саммите участвовали 46 стран, включая все страны НАТО и ЕС. На саммите была принята совместная декларация участников. Оккупанты крайне резко реагируют на это мероприятие.

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Евгений Пилипенко
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