Австрия готова провести у себя переговоры по деэскалации войны РФ против Украины – Hill

Источник в Австрии американского издания The Hill сообщил, что эта страна готова предоставить площадку для переговоров по деэскалации войны России против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Австрийский чиновник сообщил, что Австрия готова провести у себя переговоры о деэскалации и поддерживать каналы связи с Россией.

1 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с российским диктатором Владимиром Путиным и его ближайшим окружением любые переговоры бессмысленны, так как их слова имеют "отрицательную стоимость".

4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым предусмотрен отказ от переговоров с Путиным.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.