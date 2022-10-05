Австрия готова провести у себя переговоры по деэскалации войны РФ против Украины – Hill
05.10.2022, 10:58
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Источник в Австрии американского издания The Hill сообщил, что эта страна готова предоставить площадку для переговоров по деэскалации войны России против Украины.
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Австрийский чиновник сообщил, что Австрия готова провести у себя переговоры о деэскалации и поддерживать каналы связи с Россией.
- 1 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с российским диктатором Владимиром Путиным и его ближайшим окружением любые переговоры бессмысленны, так как их слова имеют "отрицательную стоимость".
- 4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым предусмотрен отказ от переговоров с Путиным.
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