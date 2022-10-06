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Глава Совфеда РФ предложила Украине переговоры. Ей ответили Данилов и Стефанчук

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 20:06
Глава Совфеда РФ предложила Украине переговоры. Ей ответили Данилов и Стефанчук - Фото
Валентина Матвиенко. Фото: скриншот с видео

Сегодня председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на 8 саммите глав парламентов G20 в Индонезии срочно сесть за стол переговоров, сообщает Интерфакс. Ей ответили спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности. Мы за переговоры, диалог, мирное политическое разрешение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", – сказала Матвиенко.

Стефанчук отметил, что россияне тем чаще предлагают переговоры, чем больше ВСУ отвоевывают украинскую территорию.

"Ответ "товарищу спикеру" матвиенко. Слушаю и удивляюсь. Как-то россиянам удается нападать, убивать, пытаться аннексировать – и одновременно предлагать переговоры. При этом, чем больше земли освобождают Вооруженные Силы Украины, тем чаще и настойчивее предлагают "поговорить", – написал Стефанчук.

"Освободим еще больше – может, появится и конкретика, как и когда российские оккупанты готовы убираться прочь с нашей земли", – добавил он.

Данилов напомнил Матвиенко, что переговоры будут только с новыми российскими властями.

"Совет матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге. Вы голосуете руками, которые по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются. Переговоры будут, но только с новой российской властью. Но тогда вы будете уже очень далеко…" – написал он.

Вадим Ребрина
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Валентина Матвиенко переговоры Руслан Стефанчук Алексей Данилов
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