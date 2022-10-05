Премьер Эстонии заявила об опасности призывов "очень известных людей" к переговорам и миру

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала призывы "очень известных людей" к переговорам и "миру" между РФ и Украиной. В интервью Associated Press она напомнила о последствиях советской оккупации Эстонии.

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Каллас отметила, что в последнее время "очень опасные" призывы к переговорам и миру исходят от "очень известных людей".

Она не назвала конкретных имен, но информагентство отмечает, что ее комментарий прозвучал через день после того, как американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter "предложение" о прекращении войны, которое по сути представляет собой сценарий капитуляции Украины.

Каллас напомнила о советской оккупации Эстонии, во время которой значительная часть политической и общественной элиты страны была брошена в тюрьмы, депортирована или убита.

"Даже если будет мир, это не означает, что человеческие страдания на этих территориях прекратятся", – сказала премьер Эстонии.

3 октября Илон Маск высказал в Twitter свое "виденье" окончания российско-украинской войны. В "плане" Маска - отказ Украины от вступления в НАТО, возобновление подачи воды в "российский" Крым, а также проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН.

Посты Маска вызвали шквал критики в Украине и мире. Сам Маск уверяет, что все еще поддерживает Украину.

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Оксана Житнюк

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