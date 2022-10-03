Кулеба: Не надо прикрывать словом "мир" слова "пусть РФ дальше убивает и насилует"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не прикрывать словом "мир" одобрение того, чтобы российская армия продолжала совершать военные преступления против украинцев. Об этом он написал в Twitter.

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Пост Кулебы появился после скандальных публикаций американского миллиардера Илона Маска в Twitter, в которых он предложил проголосовать, стоит ли Украине отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО якобы ради избежания еще большего количества жертв.

"Те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли – якобы, чтобы не затрагивать обиженное его Путина или спасти Украину от страданий – не должны прикрывать словом "мир" слова "Пусть россияне убьют и изнасилуют еще тысячи невинных украинцев и захватят еще больше территорий", – написал Кулеба.

Ранее глава МИД уже обращался к потенциальным "переговорщикам" о мире – призывал "прекратить играть в эту игру", так как Россия не хочет никаких переговоров.

3 октября Илон Маск решил высказать в Twitter свое "виденье" окончания российско-украинской войны. В "плане" Маска - отказ Украины от вступления в НАТО, возобновление подачи воды в "российский" Крым, а также проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН.

После этого Маск запустил новое голосование, в котором поинтересовался, должны ли жители оккупированных Крыма и Донбасса решать, в какой стране они хотят жить.

Президент Владимир Зеленский в ответ запустил в Twitter свое голосование с вопросом, какой Маск больше нравится людям – поддерживающий Украину или РФ.

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Оксана Житнюк

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