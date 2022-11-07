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Сын миллиардера Баффета пообещал Зеленскому помочь с генераторами и электрооборудованием

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07.11.2022, 17:50
Сын миллиардера Баффета пообещал Зеленскому помочь с генераторами и электрооборудованием - Фото
Говард Баффет (фото ЕРА2)

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с Говардом Грэхемом Баффетом, сыном американского миллиардера, одного из самых богатых людей мира Уоррена Баффета. Он пообещал помочь Украине с закупкой генераторов и электрооборудования, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский рассказал Баффету о ситуации с безопасностью в Украине, в частности в контексте обстрелов армией РФ объектов энергетической инфраструктуры, в том числе иранскими дронами-камикадзе. Президент отметил важность усиления системы противовоздушной обороны Украины.

Американский бизнесмен подтвердил готовность выступить донором закупки электрооборудования и генераторов для обеспечения энергией критических объектов: насосных станций, больниц и мобильных точек обогрева.

Они также обсудили возможность участия Баффета в Фонде восстановления Украины и в частных проектах. Зеленский поблагодарил Баффета за поддержку проекта по созданию фабрики-кухни, который начала первая леди Елена Зеленская, а также вручил филантропу орден Ярослава Мудрого V степени.

Сын миллиардера Баффета пообещал Зеленскому помочь с генераторами и электрооборудованием
  • Баффет уже приезжал в Киев в июне 2022-го. Тогда Зеленский пригласил его присоединиться к проектам по восстановлению ирригационных систем в Одесской области, поддержке переселенцев, разминированию и реформе школьного питания. 
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский генератор Говард Баффет критическая инфраструктура
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