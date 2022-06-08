Зеленский встретился с сыном миллиардера Уоррена Баффета. Он управляет сельхозфондом

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с Говардом Грэмом Баффетом, сыном американского миллиардера, одного из самых богатых людей мира Уоррена Баффета.

"Рад встретить Говарда Баффета в Киеве. Мы ценим этот сигнал солидарности с Украиной. Выразил благодарность за гуманитарную помощь", – написал президент в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский пригласил Баффета-младшего присоединиться к проектам по восстановлению ирригационных систем в Одесской области, поддержке вынужденных переселенцев, разминированию и реформе школьного питания.

Говард Баффет провел большую часть своей жизни в качестве фермера, получая небольшую финансовую поддержку от своего отца. Сейчас он руководит многомиллиардным фондом, который занимается искоренением глобального голода.

Как глава фонда, Баффет объездил более 140 стран. Он лично принимает решения, какой проект финансировать, пишет о нем The Atlantic.

За последние 10 лет Баффет финансировал сельскохозяйственные проекты в странах Африки. Часто это были проекты, от которых из-за сложности отказывались донорские и государственные организации.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.