Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Сегодня, 14 декабря, Сенат Чехии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом. Об этом сообщает Denikn.
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"Сенат признает искусственно созданный голод 1932-1933 годов в Украине вопиющим преступлением геноцида против украинского народа и человечества", – говорится в резолюции Верхней палаты парламента Чехии.
Согласно резолюции, Голодомор был искусственно и преднамеренно вызван "чудовищным тоталитарным режимом", чтобы тогдашнее руководство Советского Союза сломило сопротивление украинского народа насильственной коллективизации и растоптало его национальное самосознание.
"Память о преступлениях против человечности в европейской истории должна помочь предотвратить повторение подобных преступлений в будущем", – говорится в резолюции чешских депутатов.
Президент Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил Сенат Чехии за это решение.
"Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно", – написал президент.
- 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа.
- 30 ноября Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа.
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