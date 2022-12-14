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Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 21:36
Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа - Фото
Памятник Голодомору (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 14 декабря, Сенат Чехии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом. Об этом сообщает Denikn.

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"Сенат признает искусственно созданный голод 1932-1933 годов в Украине вопиющим преступлением геноцида против украинского народа и человечества", – говорится в резолюции Верхней палаты парламента Чехии.

Согласно резолюции, Голодомор был искусственно и преднамеренно вызван "чудовищным тоталитарным режимом", чтобы тогдашнее руководство Советского Союза сломило сопротивление украинского народа насильственной коллективизации и растоптало его национальное самосознание.

"Память о преступлениях против человечности в европейской истории должна помочь предотвратить повторение подобных преступлений в будущем", – говорится в резолюции чешских депутатов.

Президент Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил Сенат Чехии за это решение.

"Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно", – написал президент.

  • 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа. 
  • 30 ноября Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа. 

Читайте также: Байден о Голодоморе: Сегодня украинский народ продолжает сопротивляться нападению России

Наталія Медведєва
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голодомор чехия
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