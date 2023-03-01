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Лукашенко может тайно помогать России и Китаю обходить санкции – ISW

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 07:25
Лукашенко может тайно помогать России и Китаю обходить санкции – ISW - Фото
Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Китай может использовать Беларусь в качестве посредника для передачи подсанкционного оборудования России. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW) по итогам 28 февраля.

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Как отмечается, беларуский диктатор Александр Лукашенко может способствовать схемам обхода санкций между Россией и Китаем во время своей официальной поездки в Пекин, которая длится с 28 февраля по 2 марта.

Ожидается, что Лукашенко подпишет большой пакет соглашений о развитии совместных проектов, торгово-экономических, инвестиционных, гуманитарного и политического сотрудничества с Китаем.

В ISW напомнили, что ранее Лукашенко заявлял, что беларуская оборонная промышленность может производить оружие, поскольку у Беларуси есть доступ к микроэлектронике, оптике и другим импортным компонентам из других государств.

Беларусь передавала России артиллерийские боеприпасы со своих складов для поддержки операций в Украине.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил 25 февраля, что ЦРУ уверено в том, что китайское руководство рассматривает возможность поставки летального оборудования в Россию.

"Китай может тайно передавать оборудование в Россию через Беларусь", – заявили аналитики ISW.

Читайте также: Россия хочет поглотить Беларусь к 2030 году – журналисты нашли документ

Наталія Медведєва
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Китай санкции война беларусь александр лукашенко isw
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