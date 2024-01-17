Скандал с Bihus.Info. Зеленский: Любое давление на журналистов недопустимо

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на слежку за представителями проекта журналистских расследований Bihus.Info. В вечернем видеообращении он назвал давление на журналистов "недопустимым".

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Президент сообщил, что 17 января он провел Ставку верховного главнокомандующего и ряд совещаний, в том числе с правоохранителями.

Он отметил, что на совещании был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Основной доклад – по противодействию коллаборантам, по уничтожению логистики врага. Я благодарен Службе за результаты. Отдельно – по ситуации с нашими журналистами. В частности, факту слежки за журналистами. Служба безопасности Украины начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо", – заявил Зеленский.

16 января руководитель Bihus.Info Денис Бигус записал ролик об обнародовании в сети видео, на котором сотрудники проекта якобы употребляют наркотики. Он заявил о незаконном прослушивании.

17 января журналисты Медиадвижения призвали Зеленского осудить кампанию давления на независимых журналистов и взять под свой контроль расследование преступлений против медийщиков.

СБУ заявила о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и съемки представителей проекта Bihus.Info.

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