Поліція: На Київщині юнаки палили релейні шафи на замовлення аноніма з Telegram – фото

Їм загрожує до 10 років ув'язнення

Фото: Нацполіція

У Київській області повідомлено про підозру трьом юнакам, за даними правоохоронців, вони підпалювали релейні шафи на залізниці за замовленням. Про це повідомляє головне управління Нацполіції у Київській області. Правоохоронці не уточнюють вік підозрюваних, утім, до них застосовуються слова "хлопці" та "юнаки". Принаймні один з фігурантів є повнолітнім.

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Підпал релейної шафи сигнальної установки, що порушив роботу транспорту, стався на перегоні Баришівка-Бориспіль, про це поліції повідомив диспетчер Дарницької дистанції сигналізації та зв'язку.

Надалі поліціянти провели оперативно-розшукові заходи та встановили порушників. З'ясувалося, що юнаки отримали замовлення від невстановленої особи через месенджер Telegram, пише відомство.

Слідство зазначає, що за грошову винагороду підозрювані здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали, через що завдали Укрзалізниці матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Затримані – троє мешканців Борисполя, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. До вчинення правопорушень також причетний і їхній 19-річний товариш, зауважують в Нацполіції.

Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у знищенні чужого майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб і пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів.

Найбільше можливе покарання за цією статтею – до 10 років ув'язнення.

Правоохоронці встановлюють замовників злочину, підсумовують у Нацполіції.

Релейні шафи відіграють важливу роль у залізничних перевезеннях, тому їх знищують проукраїнські сили на території РФ. Зокрема, 30 листопада українська військова розвідка повідомила, що разом з рухом опору підпалили дві релейні шафи на важливих ділянках залізниці під Москвою, унаслідок чого там паралізувало рух поїздів.

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