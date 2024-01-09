Полиция: В Киевской области юноши жгли релейные шкафы по заказу анонима из Telegram – фото

Им грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Нацполиция

В Киевской области сообщено о подозрении трем юношам, по данным правоохранителей, они поджигали релейные шкафы на железной дороге по заказу. Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Киевской области. Правоохранители не уточняют возраст подозреваемых, впрочем, к ним применяются слова "парни" и "юноши". По крайней мере, один из фигурантов является совершеннолетним.

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Поджог релейного шкафа нарушившей работу транспорта сигнальной установки произошел на перегоне Барышевка-Борисполь, об этом полиции сообщил диспетчер Дарницкой дистанции сигнализации и связи.

В дальнейшем полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили нарушителей, выяснилось, что юноши получили заказы от неустановленного лица через мессенджер Telegram, пишет ведомство.

Следствие отмечает, что за денежное вознаграждение подозреваемые совершили на железнодорожной перегоне четыре аналогичных поджога, из-за чего нанесли Укрзалізниці материальный ущерб, сумма которого устанавливается.

Задержаны – трое жителей Борисполя, они находятся в изоляторе временного содержания. К совершению правонарушений также причастен и их 19-летний товарищ, отмечают в нацполиции.

Четверым фигурантам сообщено о подозрении в уничтожении чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц и повреждения путей сообщения и транспортных средств.

Наиболее возможное наказание по этой статье – до 10 лет заключения.

Правоохранители устанавливают заказчиков преступления, заключают в Нацполиции.

Релейные шкафы играют немаловажную роль в железнодорожных перевозках, поэтому их уничтожают проукраинские силы на территории РФ. В частности, 30 ноября украинская военная разведка сообщила, что вместе с движением сопротивления подожгли два релейных шкафа на важных участках железной дороги под Москвой, в результате чего там парализовало движение поездов.

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