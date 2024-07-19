Нацполіція: У Львові двоє юнаків на замовлення РФ підпалили три авто військових – фото

Їм загрожує до восьми років позбавлення волі

Затримані (Фото: Служба безпеки України)

У Львові затримано юнаків 17 та 18 років, які, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб підпалили три автомобілі військовослужбовців. Про це повідомили Національна поліція та Служба безпеки України.

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Їм оголошено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Юнаки перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років ув'язнення.

За інформацією поліції, 8 липня правоохоронцям надійшло повідомлення про займання автомобіля Mitsubishi Pajero. Вогнем пошкоджено моторний відсік та передню частину авто.

Авто належить військовослужбовцю, який проходить лікування у Львові після поранення. На місці події виявили докази, які вказували на те, що причиною займання позашляховика став підпал, зазначили в поліції.

Під час досудового розслідування поліціянти встановили, що зловмисники причетні ще до двох випадків підпалів автомобілів військовослужбовців у Львові, які стались 10 липня. Вони підпалили позашляховик Jeep Grand Cherokee та мікроавтобус Volkswagen Crafter.

За даними СБУ, 18-річний львів’янин шукав "легких" грошей на сторінках російських Telegram-каналів. В одному з пабліків представник Федеральної служби безпеки Росії пообіцяв йому швидкий заробіток в обмін на співпрацю.

За вказівкою росіянина юнак спочатку підшукував "потрібні" автомобілі, а потім приховано фотографував їх. Після отримання медіафайлів російська спецслужба давала "дозвіл" на знищення авто. За таким алгоритмом юнак підпалив авто військовослужбовця бойової бригади ЗСУ. Для цього він використав пляшку з керосином та розпалювач, яким облив транспортний засіб.

Це було "тестовим" завданням ФСБ, після чого куратор дав нове доручення – залучити ще молодиків для здійснення серії підпалів авто ЗСУ у всьому місті. Надалі до протиправної схеми був залучений і 17-річний юнак.

Під час наступних злочинів виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для "звітності". У разі одержання відео окупанти планували використати їх для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля.

Правоохоронці затримали обох зловмисників під час підпалу авто ЗСУ. У затриманих було виявлено мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором, та запалювальні суміші, підготовлені для вчинення злочинів.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

10 червня у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ – тоді поліція розпочала розслідування та пошук зловмисників, підозрювали причетність групи осіб.

18 червня правоохоронці затримали причетних – ними виявилися 17-річні юнаки.

20 червня в Одеській області затримали двох неповнолітніх 16 та 17 років, які підпалили дві автівки військовослужбовців ТЦК.

26 червня СБУ заявила про затримання в Одесі двох чоловіків, які на замовлення російської спецслужби підпалили авто військовослужбовця.

10 липня СБУ заявила про затримання на Кіровоградщині жінки, яка підпалила машину нацгвардійця.

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