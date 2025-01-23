РФ ударила баллистикой по Запорожью: один погибший, 24 пострадавших, среди них младенец

Взрывы раздавались под утро. Среди пострадавших есть "тяжелые"

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В ночь на 23 января Россия нанесла ракетный удар по Запорожью, попав в жилой дом. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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В 03:58 Федоров написал об угрозе ударов баллистическими ракетами.

В 04:11 он сообщил, что враг снова бьет по городу. Было по меньшей мере четыре взрыва.

Поступила информация о людях под завалами. Среди раненых – четыре сотрудника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Впоследствии стало известно о 10 пострадавших, а затем их количество возросло до 16. Среди них двухмесячный ребенок, его доставили в больницу. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще пяти человек медики оценивают как средней тяжести. Среди них двое сотрудников ГСЧС.

По состоянию на утро стало известно, что ракетная атака россиян унесла жизнь одного человека. Погиб 47-летний мужчина.

ОБНОВЛЕЕНО В 07:34. Число пострадавших увеличилось до 24 человек.