Росія вдарила балістикою по Запоріжжю: є загиблий, 24 постраждалих, зокрема немовля

Вибухи лунали під ранок. Серед постраждалих є "важкі"

У ніч проти 23 січня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, влучивши у житловий будинок. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

О 03:58 Федоров написав про загрозу ударів балістичними ракетами.

О 04:11 він повідомив, що ворог знову бʼє по місту. Було щонайменше чотири вибухи.

Надійшла інформація про людей під завалами. Серед поранених – чотири співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Згодом стало відомо про 10 постраждалих, а потім їхня кількість зросла до 16. Серед них двомісячна дитина, її доставили до лікарні. П'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані. Стан ще п'яти людей медики оцінюють як середньої тяжкості. Серед них двоє співробітників ДСНС.

Станом на ранок стало відомо, що ракетна атака росіян забрала життя однієї людини. Загинув 47-річний чоловік.

ОНОВЛЕНО О 07:34. Кількість постраждалих збільшилась до 24 людей.