Россия атакует Киев ударными дронами: обломки упали в Святошинском районе, горят авто

Есть возгорание на территории промышленного предприятия, также горят автомобили, заявил Виталий Кличко

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером в понедельник, 17 февраля, россияне атакуют Киев ударными беспилотниками, в одном из районов упали обломки вражеского БпЛА. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, обломки дрона упали в Святошинском районе. По предварительной информации, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят автомобили во дворе жилого дома рядом.

Воздушная тревога в связи с угрозой применения БпЛА в столице была объявлена в 22:09. В 22:32 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали об угрозе ударных БпЛА для Киева с севера.

Впоследствии Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны на севере Киева.

В 23:06 в Киеве – отбой воздушной тревоги.

В то же время в Киевской области угроза сохраняется. Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе работают силы ПВО.

Жителей области призвали не фотографировать и не снимать работу защитников.