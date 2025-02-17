Россия атакует Киев ударными дронами: обломки упали в Святошинском районе, горят авто
Вечером в понедельник, 17 февраля, россияне атакуют Киев ударными беспилотниками, в одном из районов упали обломки вражеского БпЛА. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, обломки дрона упали в Святошинском районе. По предварительной информации, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят автомобили во дворе жилого дома рядом.
Воздушная тревога в связи с угрозой применения БпЛА в столице была объявлена в 22:09. В 22:32 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали об угрозе ударных БпЛА для Киева с севера.
Впоследствии Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны на севере Киева.
В 23:06 в Киеве – отбой воздушной тревоги.
В то же время в Киевской области угроза сохраняется. Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе работают силы ПВО.
Жителей области призвали не фотографировать и не снимать работу защитников.
- В ночь на 16 февраля Россия атаковала 143 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили около сотни дронов, но были последствия в четырех областях.
- Ночью 17 февраля Россия запустила по Украине 147 беспилотников. В Киевской области через атаку пострадал мужчина, также есть разрушения в четырех районах.