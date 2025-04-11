Ни одна страна мира во время войны, кроме УНР, не проводила демобилизацию – Стефанчук

Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба ВРУ)

Ни одно государство во время войны, кроме Украинской Народной Республики, не проводило демобилизацию. Об этом в интервью Укринформу сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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На вопрос о готовности парламента рассматривать законопроект о демобилизации он заявил, что депутаты в этом вопросе должны полагаться на высшее военное руководство.

"Мы не должны совершить той политической ошибки, которую украинская Центральная Рада совершила в 1919 году", — добавил спикер ВРУ.

По словам Стефанчука, в то же время для парламента очень важны вопросы справедливой ротации и отпусков для военных.

"А если военное руководство будет считать, что есть возможность начинать говорить о демобилизации, пожалуйста, они могут. Но, насколько я знаю, ни одна страна во время войны, кроме Украинской Народной Республики, не проводила демобилизацию", — акцентировал глава парламента.

20 декабря 2024 года в Минобороны заявили, что законопроект о демобилизации почти готов, однако его реализация невозможна без формирования новых резервов.

9 апреля Сырский сказал, что Украина фактически потеряла бы треть армии, если бы сейчас демобилизовали военные, служащих с 2022 года.