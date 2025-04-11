Жодна країна світу під час війни, крім УНР, не проводила демобілізацію – Стефанчук

Руслан Стефанчук (Фото: пресслужба ВРУ)

Жодна держава світу під час війни, крім Української Народної Республіки, не проводила демобілізацію. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

На запитання про готовність парламенту розглядати законопроєкт про демобілізацію, він заявив, що депутати у цьому питанні мають покладатися на вище військове керівництво.

"Ми не повинні зробити тієї політичної помилки, яку українська Центральна Рада зробила в 1919 році", – додав спікер ВРУ.

За словами Стефанчука, водночас для парламенту є дуже важливими питання справедливої ротації та відпусток для військових.

"А якщо військове керівництво буде вважати, що є можливість починати говорити про демобілізацію, будь ласка, вони можуть. Але, наскільки я знаю, жодна країна під час війни, крім Української Народної Республіки, не проводила демобілізацію", – акцентував очільник парламенту.

20 грудня 2024 року у Міноборони заявили, що законопроєкт про демобілізацію майже готовий, однак його реалізація неможлива без формування нових резервів.

9 квітня Сирський сказав, що Україна фактично втратила б третину армії, якби зараз демобілізувалися військові, які служать з 2022 року.