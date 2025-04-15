Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до августа
Владимир Зеленский (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении до августа сроков действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации.

Предлагается продление военного положения на 90 суток – до 6 августа.

Мобилизацию предлагается продлить на такой же срок.

Оба законопроекта прорабатываются в комитете.

Продолжение военного положения и мобилизации будет уже 15-м с начала полномасштабного вторжения России.

  • Военное положение и общая мобилизация в Украине были объявлены в первый день полномасштабной войны, 24 февраля 2022-го. С тех пор каждые три месяца сроки продолжаются.
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