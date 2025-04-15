Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію до серпня

Президент запропонував парламенту затвердити укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації з 9 травня до 6 серпня

Володимир Зеленський (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження до серпня термінів дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Пропонується продовження воєнного стану на 90 діб – до 6 серпня.

Мобілізацію пропонується продовжити на такий самий строк.

Наразі обидва законопроєкти опрацьовуються у комітеті.

Продовження воєнного стану і мобілізації буде вже 15-м із початку повномасштабного вторгнення Росії.