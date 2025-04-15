Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію до серпня
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження до серпня термінів дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.
Пропонується продовження воєнного стану на 90 діб – до 6 серпня.
Мобілізацію пропонується продовжити на такий самий строк.
Наразі обидва законопроєкти опрацьовуються у комітеті.
Продовження воєнного стану і мобілізації буде вже 15-м із початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні було оголошено в перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022-го. З того часу кожні три місяці строки продовжуються.