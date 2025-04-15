Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію до серпня
Володимир Зеленський (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження до серпня термінів дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Пропонується продовження воєнного стану на 90 діб – до 6 серпня.

Мобілізацію пропонується продовжити на такий самий строк.

Наразі обидва законопроєкти опрацьовуються у комітеті.

Продовження воєнного стану і мобілізації буде вже 15-м із початку повномасштабного вторгнення Росії.

  • Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні було оголошено в перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022-го. З того часу кожні три місяці строки продовжуються.
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