Зміни для іноземних студентів у Польщі. Зеленський закликав Туска допомогти українській молоді
Президент Володимир Зеленський закликав прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска допомогти українській молоді після ухвалення в країні змін для іноземних студентів. Про це повідомив Офіс президента за результатами телефонної розмови Зеленського з Туском.
Сторони обговорили нормативні зміни в Польщі, що зачепили українських студентів та абітурієнтів.
"У час такої війни складнощі для дітей, для студентів особливо болісно сприймаються. Попросив Дональда розглянути цю ситуацію, допомогти українській молоді", – написав Зеленський.
У 2025 році зазнали змін правила зарахування іноземних громадян до польських навчальних закладів. Адвокатка Валерія Вакуліна розповіла LIGA.net: щоб стати студентом польського вищого навчального закладу, абітурієнт повинен подати до приймальної комісії додаткові документи, серед яких:
→ письмова довідка, видана директором НАВА про підтвердження іноземного документа про освіту, який дає право вступу на навчання;
→ сертифікат знання польської мови (або іншої обраної мови навчання) не нижче рівня В2.
Також запроваджено квоту на кількість іноземних студентів. Їхній відсоток у відповідному навчальному році не може перевищувати 50% від загальної кількості студентів у закладі. Вищий навчальний заклад, у якому частка іноземних студентів перевищує 50%, не має права зараховувати іноземців доти, доки цей показник не зменшиться до встановленого рівня.
- 29 липня Зеленський підписав закон про обов’язковий вишкіл для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей, які є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.
- 31 липня Рада дозволила мобілізованим і контрактникам до 25 років навчатися під час служби.
