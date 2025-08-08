Зміни для іноземних студентів у Польщі. Зеленський закликав Туска допомогти українській молоді

Польща у 2025 році запровадила квоту на кількість іноземних студентів та висунула нові вимоги для абітурієнтів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський закликав прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска допомогти українській молоді після ухвалення в країні змін для іноземних студентів. Про це повідомив Офіс президента за результатами телефонної розмови Зеленського з Туском.

Сторони обговорили нормативні зміни в Польщі, що зачепили українських студентів та абітурієнтів.

"У час такої війни складнощі для дітей, для студентів особливо болісно сприймаються. Попросив Дональда розглянути цю ситуацію, допомогти українській молоді", – написав Зеленський.

У 2025 році зазнали змін правила зарахування іноземних громадян до польських навчальних закладів. Адвокатка Валерія Вакуліна розповіла LIGA.net: щоб стати студентом польського вищого навчального закладу, абітурієнт повинен подати до приймальної комісії додаткові документи, серед яких:

→ письмова довідка, видана директором НАВА про підтвердження іноземного документа про освіту, який дає право вступу на навчання;

→ сертифікат знання польської мови (або іншої обраної мови навчання) не нижче рівня В2.

Також запроваджено квоту на кількість іноземних студентів. Їхній відсоток у відповідному навчальному році не може перевищувати 50% від загальної кількості студентів у закладі. Вищий навчальний заклад, у якому частка іноземних студентів перевищує 50%, не має права зараховувати іноземців доти, доки цей показник не зменшиться до встановленого рівня.