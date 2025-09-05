В Варшаве избили трех украинцев из-за их национальности

Полиция задержала подозреваемых на следующий день, у одного обнаружили наркотическое вещество

Задержанный (Фото: KRP Warszawa VI)

В Польше группа мужчин сначала оскорбила, а затем избила трех украинцев. Как сообщает полиция, им инкриминируют нападение и оскорбление по национальному признаку.

Инцидент произошел в Бялоленке – районе на севере Варшавы вечером 29 августа. Группа украинцев подверглась нападению мужчин возле магазина. Женщина, которая была рядом с украинцами, вызвала полицию и сняла происходящее на камеру.

По словам правоохранителей, нападавшие оскорбляли украинцев, ссылаясь на их национальность, а затем жестоко избили. Одному из пострадавших на место вызвали скорую помощь из-за полученных травм.

Благодаря записи свидетеля правоохранители установили личности нападавших. На следующий день патруль задержал сначала 41-летнего мужчину, а через несколько часов еще двоих – 28-летнего и 36-летнего мужчин.

Во время обыска у одного из задержанных нашли наркотическое вещество мефедрон. Всем троим задержанным предъявили обвинения:

→ 41-летнего мужчину могут привлечь за участие в нападении;

→ 28-летнего нападавшего обвинили в нанесении телесных повреждений, оскорблении человека по национальному признаку и угрозах в адрес свидетелей;

→ 36-летнего задержанного обвиняют в нападении, оскорблении и хранении наркотиков. В его случае отягчающим обстоятельством является то, что он совершил нападение, будучи рецидивистом.

Суд установил над подозреваемыми надзор полиции. Каждому из них запрещено контактировать с потерпевшими и другими обвиняемыми.

Нападение и оскорбление по национальному признаку в Польше караются лишением свободы на срок до пяти лет. По данным полиции, нет сомнений, что мотивом преступления стала национальность жертв.

Один из задержанных (Фото: Затриманий (Фото: KRP Warszawa VI))