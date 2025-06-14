В Берлине с ножом напали на украинца после вопроса о национальности
В Берлине напали с ножом на украинца – мужчина рассказал, что это случилось, когда незнакомцы узнали о его национальности. Об инциденте сообщила местная полиция.
По данным правоохранителей, 51-летний мужчина выгуливал свою собаку в парке утром, около 06:40.
Потерпевший отметил, что давал собаке команды на украинском языке, после чего двое незнакомцев спросили у него о национальности.
Когда же мужчина ответил, что является украинцем, один из неизвестных ударил его ножом в живот, а после этого оба нападавших скрылись, передает полиция.
Скорая доставила пострадавшего в больницу, угрозы его жизни нет.
Расследованием занимается специализированный отдел полиции.
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