В Берлине с ножом напали на украинца после вопроса о национальности

Мужчина отдавал собаке команды на украинском языке, после чего подошли незнакомцы и спросили о его происхождении

Берлинская полиция (Иллюстративное фото: EPA)

В Берлине напали с ножом на украинца – мужчина рассказал, что это случилось, когда незнакомцы узнали о его национальности. Об инциденте сообщила местная полиция.

По данным правоохранителей, 51-летний мужчина выгуливал свою собаку в парке утром, около 06:40.

Потерпевший отметил, что давал собаке команды на украинском языке, после чего двое незнакомцев спросили у него о национальности.

Когда же мужчина ответил, что является украинцем, один из неизвестных ударил его ножом в живот, а после этого оба нападавших скрылись, передает полиция.

Скорая доставила пострадавшего в больницу, угрозы его жизни нет.

Расследованием занимается специализированный отдел полиции.