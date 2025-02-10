Россиянин признался в убийстве украинских военных на реабилитации в Германии
Россиянин на суде признался в убийстве двух украинских военных, находившихся на реабилитации в Германии. Об этом сообщает вещатель Deutsche Welle.
Гражданин РФ, обвиняемый в убийстве двух украинских солдат в 2024 году в Баварии, предстал перед судом в городе Мюнхен.
По данным дела, 58-летний фигурант напал с ножом на двух раненых на войне солдат в возрасте 23 и 36 лет. Атака состоялась в городе Мурнау-ам-Штаффельзе в апреле 2024 года, в это время двое военных проходили реабилитацию в городской травматологической клинике.
Нападающий и двое военных знали друг друга по предыдущим встречам. В день нападения они выпивали в местном баре, когда начали спорить о российском вторжении в Украину.
В начале судебного заседания обвиняемый признался в преступлении.
"Теперь, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся", – сказал он через своего адвоката.
Центральное управление по борьбе против экстремизма и терроризма Мюнхенской прокуратуры заявило, что подсудимый почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости" из-за спора.
В обвинительном акте отмечено, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала 1990-х, является сторонником крайнего русского национализма и безоговорочно выступает за агрессивную войну РФ против Украины.
Немецкая прокуратура взяла расследование под свой контроль из-за "возможной политической подоплеки убийств".
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