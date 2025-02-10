Россиянин признался в убийстве украинских военных на реабилитации в Германии

Между мужчинами в баре начался спор о войне. Правоохранители называют фигуранта крайним русским националистом

Немецкий флаг (Иллюстративное фото: EPA)

Россиянин на суде признался в убийстве двух украинских военных, находившихся на реабилитации в Германии. Об этом сообщает вещатель Deutsche Welle.

Гражданин РФ, обвиняемый в убийстве двух украинских солдат в 2024 году в Баварии, предстал перед судом в городе Мюнхен.

По данным дела, 58-летний фигурант напал с ножом на двух раненых на войне солдат в возрасте 23 и 36 лет. Атака состоялась в городе Мурнау-ам-Штаффельзе в апреле 2024 года, в это время двое военных проходили реабилитацию в городской травматологической клинике.

Нападающий и двое военных знали друг друга по предыдущим встречам. В день нападения они выпивали в местном баре, когда начали спорить о российском вторжении в Украину.

В начале судебного заседания обвиняемый признался в преступлении.

"Теперь, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся", – сказал он через своего адвоката.

Центральное управление по борьбе против экстремизма и терроризма Мюнхенской прокуратуры заявило, что подсудимый почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости" из-за спора.

В обвинительном акте отмечено, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала 1990-х, является сторонником крайнего русского национализма и безоговорочно выступает за агрессивную войну РФ против Украины.

Немецкая прокуратура взяла расследование под свой контроль из-за "возможной политической подоплеки убийств".