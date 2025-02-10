Росіянин зізнався у вбивстві українських військових на реабілітації в Німеччині

Між чоловіками у барі почалася суперечка про війну. Правоохоронці називають фігуранта крайнім російським націоналістом

Німецький прапор (Ілюстративне фото: EPA)

Росіянин на суді зізнався у вбивстві двох українських військових, які перебували на відновленні у Німеччині. Про це повідомляє мовник Deutsche Welle.

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Громадянин РФ, якого звинувачують у вбивстві двох українських солдатів у 2024 році в Баварії, постав перед судом у місті Мюнхен.

За даними справи, 58-річний фігурант напав з ножем на двох поранених на війні солдатів віком 23 та 36 років. Атака відбулася у місті Мурнау-ам-Штаффельзе у квітні 2024-го, у цей час двоє військових проходили реабілітацію у міській травматологічній клініці.

Нападник та двоє військових знали одне одного з попередніх зустрічей. У день нападу вони випивали разом у місцевому барі, коли почали сперечатися про російське вторгнення до України.

На початку судового засідання обвинувачений зізнався у злочині.

"Тепер, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що сталося", – сказав він через свого адвоката.

Центральне управління з боротьби проти екстремізму та тероризму Мюнхенської прокуратури заявило, що підсудний відчув себе "ущемленим у своїй національній гордості" через суперечку.

В обвинувальному акті зазначено, що підозрюваний, який мешкає у Німеччині з початку 1990-х, є прихильником крайнього російського націоналізму та беззаперечно виступає за агресивну війну РФ проти України.

Німецька прокуратура взяла розслідування під свій контроль через "можливе політичне підґрунтя вбивств".