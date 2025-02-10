Росіянин зізнався у вбивстві українських військових на реабілітації в Німеччині
Росіянин на суді зізнався у вбивстві двох українських військових, які перебували на відновленні у Німеччині. Про це повідомляє мовник Deutsche Welle.
Громадянин РФ, якого звинувачують у вбивстві двох українських солдатів у 2024 році в Баварії, постав перед судом у місті Мюнхен.
За даними справи, 58-річний фігурант напав з ножем на двох поранених на війні солдатів віком 23 та 36 років. Атака відбулася у місті Мурнау-ам-Штаффельзе у квітні 2024-го, у цей час двоє військових проходили реабілітацію у міській травматологічній клініці.
Нападник та двоє військових знали одне одного з попередніх зустрічей. У день нападу вони випивали разом у місцевому барі, коли почали сперечатися про російське вторгнення до України.
На початку судового засідання обвинувачений зізнався у злочині.
"Тепер, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що сталося", – сказав він через свого адвоката.
Центральне управління з боротьби проти екстремізму та тероризму Мюнхенської прокуратури заявило, що підсудний відчув себе "ущемленим у своїй національній гордості" через суперечку.
В обвинувальному акті зазначено, що підозрюваний, який мешкає у Німеччині з початку 1990-х, є прихильником крайнього російського націоналізму та беззаперечно виступає за агресивну війну РФ проти України.
Німецька прокуратура взяла розслідування під свій контроль через "можливе політичне підґрунтя вбивств".
- У лютому 2024 року в Дюссельдорфі внаслідок нападу загинули двоє українських підлітків – баскетболісти місцевого клубу Артем Козаченко та Володимир Єрмаков.
- Поліція Німеччини встановила, що нападник – німець турецького походження. За словами офіцера, він також напав на 13-річну дівчину з Лівану та 14-річного школяра з Сирії. Стверджується, що вони хотіли прийти на допомогу, коли побачили, що підліток вдарив ножем баскетболістів.
- 31 січня 2025 року суд ухвалив вирок громадянину Молдови, звинуваченому у вбивстві 9-річної українки Валерії у Німеччині у 2024 році.